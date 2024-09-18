ИИ сделает рак пищевода менее смертельным

Традиционные методы скрининга, такие как эндоскопия, обладают ограничениями: процедура инвазивна, дорогая и требует высокой квалификации специалистов. Кроме того, она позволяет обнаруживать только 7% случаев рака пищевода.

Ученые из клиники Майо и Университета Мичигана разрабатывают ИИ-инструменты, которые анализируют электронные медицинские записи, чтобы выявлять пациентов, подлежащих скринингу на рак пищевода и предраковое состояние — пищевод Барретта. Эти инструменты учитывают более 7500 данных, включая результаты анализов и медицинские процедуры. В тестах их точность достигла 84%, что значительно превышает существующие рекомендации.

Такие технологии могут значительно улучшить диагностику и помочь в раннем выявлении рака, что в свою очередь повысит шансы на успешное лечение.