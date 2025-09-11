ИИ сделал экзоскелеты эффективнее и универсальнее

ИИ сделал экзоскелеты эффективнее и универсальнееНовая система помогает адаптироваться к повседневным задачам
© Ferra.ru
Роботы-экзоскелеты помогают людям выполнять движения, которые становятся сложными из-за слабости мышц или травм. Ранее управление такими устройствами опиралось на электромиографию (EMG), когда датчики, размещенные на мышцах, фиксировали попытку движения. Этот метод требует времени на установку и калибровку, что ограничивает практическое использование в повседневной жизни.
В новой системе ИИ использует данные с камеры, расположенной около глаз пользователя, и датчиков движения на коленях и туловище. Искусственный интеллект на основе трансформерной модели обрабатывает эти сигналы и поддерживает пользователя при разных задачах, таких как поднятие предмета или преодоление ступени. Тесты показали, что экзоскелет снижает нагрузку на мышцы, обеспечивая эффективную помощь.
Особенность разработанной системы в том, что алгоритм, обученный на одном пользователе, может работать и с другими людьми без дополнительного обучения. Это решает важную проблему адаптации экзоскелетов к разным пользователям, которая до сих пор оставалась ограничением для технологий подобного типа.