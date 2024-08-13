ИИ-систему для медиков начали использовать в 4 российских регионах

Четыре новых региона России присоединились к московской медплатформе с искусственным интеллектом, которая помогает врачам расшифровывать медицинские снимки, такие как томограммы и рентгенограммы. Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что теперь врачи из шести регионов страны могут использовать этот сервис для быстрой интерпретации результатов исследований.

Ракова напомнила, что в начале 2024 года Москва решила поделиться технологиями компьютерного зрения с регионами России, открыв доступ к столичной платформе с ИИ-сервисами. Воронежская и Московская области уже несколько месяцев успешно используют умные алгоритмы, а теперь к ним присоединились Калининградская, Липецкая и Челябинская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ.

На сегодняшний день платформа «МосМёдИИ» проанализировала более 160 тысяч исследований из этих регионов. Ракова отметила, что на платформе доступно 17 сервисов искусственного интеллекта, которые помогают врачам выявлять признаки таких заболеваний, как остеопороз, рак молочной железы, пневмония и другие.