Пассажиров метро Лондона начали отслеживать с помощью ИИ

Система использовала живое видео и ИИ для выявления агрессивного поведения, наличия оружия и других небезопасных ситуаций. За время теста было отправлено более 44 000 предупреждений, 19 000 из которых поступили в реальном времени.

Документы также выявили ошибки системы, включая ложное срабатывание на детей и неспособность различить складные и нескладные велосипеды. Эксперты по конфиденциальности поднимают вопросы о точности алгоритмов и предостерегают от возможного расширения систем слежения, включая использование технологий распознавания лиц. TfL отмечает, что тест поможет в будущих подходах и вмешательствах, но решение о расширении технологии будет принято после консультаций с общественностью.