Пассажиров метро Лондона начали отслеживать с помощью ИИ

Опубликовано 09 февраля 2024, 23:34
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Пассажиров метро Лондона начали отслеживать с помощью ИИУже прошло тестирование 11 алгоритмов
Новые документы, полученные изданием WIRED, раскрывают, что с октября 2022 года по сентябрь 2023 года компания Transport for London (TfL) тестировала 11 алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ) для слежения за поведением людей на станции метро Willesden Green.
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Система использовала живое видео и ИИ для выявления агрессивного поведения, наличия оружия и других небезопасных ситуаций. За время теста было отправлено более 44 000 предупреждений, 19 000 из которых поступили в реальном времени.
Документы также выявили ошибки системы, включая ложное срабатывание на детей и неспособность различить складные и нескладные велосипеды. Эксперты по конфиденциальности поднимают вопросы о точности алгоритмов и предостерегают от возможного расширения систем слежения, включая использование технологий распознавания лиц. TfL отмечает, что тест поможет в будущих подходах и вмешательствах, но решение о расширении технологии будет принято после консультаций с общественностью.
Источник:WIRED
Автор:Булат Кармак