ИИ сможет писать новости для крупнейших мировых СМИ в пару кликов

Свежий плагин, названный Jetpack AI Assistant, обещает в корне изменить процесс создания и редактирования текстов. Разработчики описывают его как «партнёра по творческому письму», который позволяет пользователям «генерировать разнообразный контент по их приказу, значительно сокращая время и усилия, необходимые для создания контента».

Стоит отметить, что на базе WordPress построены крупнейшие мировые СМИ, включая The New York Times и Bloomberg. Да и IT-компании также любят использовать данный движок вкачестве основы.

Демонстрационные материалы показывают, как с помощью инструмента можно суммировать блог-пост в заголовке, подстроить тон текста (пользователи могут выбирать между опциями «формальный», «провокационный» и «юмористический») и даже сгенерировать целый блог-пост из одного запроса.

Сообщается, что инструмент также может исправлять орфографию и грамматику, а также переводить на 12 языков, включая английский, испанский, французский, китайский и хинди.