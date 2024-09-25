ИИ сократил разрыв между моделями животных и людьми в медицине

Эта работа, опубликованная в журнале eBioMedicine, раскрывает молекулярные различия и сходства между животными и людьми с использованием методов секвенирования одноядерной РНК.

Команда показала, что активация иммунной системы при умеренных случаях COVID-19 схожа как у сирийских хомяков, так и у людей, особенно в отношении моноцитов. В то же время, для изучения тяжелых случаев заболевания лучше использовать нейтрофилы хомяков Роборовского, которые ведут себя аналогично человеческим.

По словам ученых, разработанная методология позволит лучше идентифицировать подходящие животные модели для изучения человеческих заболеваний и оптимизировать процесс разработки терапевтических стратегий. В будущем команда планирует применить свои методы к другим животным моделям, в том числе для тестирования терапии CAR T-клетками, перспективного метода лечения определенных видов рака.