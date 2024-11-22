ИИ создал «идеальные» белки для медицины

EVOLVEpro использует модели обработки белковых данных, подобные языковым моделям, которые анализируют геномные последовательности и находят пути для улучшения белков. С помощью этой технологии можно создавать белки, которые более стабильны, эффективны и точны в выполнении своих функций.

По словам ученых, теперь появилась возможность оптимизировать белок под конкретные задачи: сделать его быстрее, сильнее и точнее. Ученые уже проверили EVOLVEpro на шести белках. Например, он помог создать моноклональные антитела, которые в 30 раз лучше связываются с целевыми молекулами, и фермент для редактирования генов, эффективность которого выросла в пять раз. Технология также улучшила производство РНК для создания мРНК-вакцин.

Эти достижения подчеркивают потенциал EVOLVEpro в медицине. Например, белки можно использовать для более точного лечения рака и аутоиммунных заболеваний или для создания более эффективных вакцин. Вне медицины технология может помочь разработать культуры, которые поглощают больше углекислого газа или содержат больше питательных веществ.