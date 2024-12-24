ИИ создал «наноклетки», имитирующие вирусы для генной терапии

Вирусы имеют уникальные оболочки из белков, которые эффективно удерживают генетический материал и помогают им вторгаться в клетки организма. Исследователи решили использовать этот принцип, создав искусственные белки, которые повторяют поведение вирусов. Однако традиционные «наноклетки» сталкивались с проблемами: они не могли нести достаточно генетического материала, и их простая конструкция не соответствовала многофункциональности вирусных белков.

Для преодоления этих ограничений команда использовала ИИ для проектирования новых наноструктур. В отличие от большинства вирусов, которые имеют симметричные структуры, эти наноклетки содержат сложные асимметрии. На основе этого подхода ученые создали наноклетки в форме тетраэдра, октаэдра и икосаэдра, которые могут удерживать в три раза больше генетического материала, чем традиционные векторы, такие как вирусы аденоассоциированный вирус (AAV).

С помощью электронной микроскопии было подтверждено, что наноклетки обладают точной симметрией. Эксперименты показали их способность эффективно доставлять терапевтические гены в целевые клетки, открывая перспективы для медицинских применений.