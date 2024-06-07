ИИ создал новую жидкость для борьбы с обледенением

Опубликовано 07 июня 2024, 22:43
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ИИ создал новую жидкость для борьбы с обледенениемИзучив растворы 21 соли
Японские ученые создали новую жидкость для борьбы с обледенением, которая эффективнее аналогов и безопаснее для окружающей среды. Разработка велась с использованием машинного обучения и анализа свойств различных солей и растворителей.
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Опасность льда на дорогах, самолетах и взлетных полосах известна всем. Однако существующие антиобледенители часто вредят экологии. Исследователи из Университета города Осака решили найти более экологичный вариант.
С помощью машинного обучения они изучили, как плавят лед растворы 21 соли и 16 органических веществ. Затем провели эксперименты и выяснили, что лучше всего справляется смесь пропиленгликоля и формиата натрия.
Благодаря высокой эффективности новой жидкости ее требуется меньше, что снижает вред окружающей среде. Кроме того, она не вызывает коррозию, что делает ее безопасной для применения на взлетных полосах.