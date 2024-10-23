ИИ создал новые ДНК-переключатели для управления генами

Синтетические элементы, созданные в ходе исследования, показывают высокую специфичность к целевым клеткам. Это дает возможность активировать или подавлять экспрессию генов только в одной ткани, не затрагивая другие. Исследования, опубликованные в журнале Nature, продемонстрировали, как новые ДНК-переключатели успешно активируют гены в клетках мозга, печени и крови.

Используя методы глубокого обучения, ученые разработали платформу CODA для проектирования новых регуляторных элементов, которые могут точно активировать определенные гены в клетках печени, избегая активации в других клетках. Эти синтетические переключатели оказались более специфичными, чем их природные аналоги, что открывает перспективы для разработки новых терапий и биотехнологий, направленных на контроль экспрессии генов в конкретных клеточных типах.