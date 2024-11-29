Наука и технологии
Опубликовано 29 ноября 2024, 20:26
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ИИ создал первую в мире городскую ветротурбину

Birmingham Blade адаптирована к слабым ветрам
Британские компании EvoPhase и Kwik Fab Ltd представили первую в мире городскую ветротурбину, спроектированную с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Новый проект, получивший название Birmingham Blade, адаптирован под уникальные ветровые условия Бирмингема, где средняя скорость ветра составляет всего 3,6 м/с — значительно ниже, чем у традиционных ветряных турбин.
ИИ создал первую в мире городскую ветротурбину

© Ferra.ru

Идея создания компактного и эффективного устройства для городских условий возникла из потребности в доступных и локализованных решениях для чистой энергии. EvoPhase использовала ИИ, чтобы за несколько недель протестировать более 2 000 вариантов турбин, ускорив процесс, который обычно занимает годы и миллионы фунтов.

По словам разработчиков, традиционные турбины неэффективны в условиях слабого ветра и турбулентности, характерных для городской среды. Разработанная конструкция с изогнутыми лопастями, вращающимися вокруг центральной оси, оказалась до семи раз эффективнее существующих аналогов.

Kwik Fab изготовила первый прототип Birmingham Blade из алюминия, который будет установлен на крыше в Бирмингеме для тестирования. Ожидается, что финальная версия продукта появится на рынке к концу 2025 года.

ИИ создал первую в мире городскую ветротурбину

© University of Birmingham Enterprise