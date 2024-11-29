ИИ создал первую в мире городскую ветротурбину

Идея создания компактного и эффективного устройства для городских условий возникла из потребности в доступных и локализованных решениях для чистой энергии. EvoPhase использовала ИИ, чтобы за несколько недель протестировать более 2 000 вариантов турбин, ускорив процесс, который обычно занимает годы и миллионы фунтов.

По словам разработчиков, традиционные турбины неэффективны в условиях слабого ветра и турбулентности, характерных для городской среды. Разработанная конструкция с изогнутыми лопастями, вращающимися вокруг центральной оси, оказалась до семи раз эффективнее существующих аналогов.

Kwik Fab изготовила первый прототип Birmingham Blade из алюминия, который будет установлен на крыше в Бирмингеме для тестирования. Ожидается, что финальная версия продукта появится на рынке к концу 2025 года.