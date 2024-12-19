ИИ создал солнечные батареи с высокой эффективностью

Ключевым элементом солнечной батареи является слой, отвечающий за транспортировку заряженных частиц. Этот слой играет важную роль в эффективности преобразования солнечного света в электричество. Однако до сих пор поиск новых материалов для этого слоя был ограничен традиционными методами проб и ошибок.

Исследователи решили применить искусственный интеллект, чтобы ускорить и оптимизировать процесс поиска новых материалов. Они обучили алгоритм машинного обучения на данных о различных молекулах и их свойствах. Затем алгоритм предложил несколько перспективных кандидатов для создания нового слоя в солнечной батарее.

Ученые синтезировали предложенные материалы и протестировали их в реальных солнечных батареях. Результаты оказались впечатляющими: эффективность новых солнечных батарей достигла 26,2%, что очень близко к мировому рекорду.

Этот прорыв открывает новые возможности для развития солнечной энергетики. С помощью искусственного интеллекта ученые могут ускорить процесс разработки более эффективных и доступных солнечных батарей, что поможет снизить зависимость от ископаемых видов топлива и сократить выбросы углекислого газа.