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ИИ создавал фейковые лица для пропагандистских аккаунтов Китая в Facebook
Новейшие технологии на страже пропаганды?
Facebook отчиталась об удалении двух структур с пропагандистскими аккаунтами из Филиппин и Китая. Для последних, к слову, искусственный интеллект создавал фейковые лица, делая тем самым “ботов” более похожими на настоящих людей.
В официальном заявлении пресс-службы соцсети говорится о том, что специалистам компании удалось ликвидировать 155 аккаунтов, 11 страниц, девять групп в Facebook и шесть аккаунтов в Instagram за нарушение политики против иностранного или правительственного вмешательства:
Мы убрали две отдельные структуры за нарушение нашей политики в отношении неаутентичного скоординированного поведения. Одна из этих структур - из Китая, другая - с Филиппин.
По словам специалистов, для создания правдоподобных человеческих лиц использовалась техника ИИ под названием GAN. Благодаря тому, что очень часто при ее внедрении можно заметить различные аномалии в создании лиц, деятельность данной нейросети достаточно легко “раскрывается”.