ИИ создавал фейковые лица для пропагандистских аккаунтов Китая в Facebook

В официальном заявлении пресс-службы соцсети говорится о том, что специалистам компании удалось ликвидировать 155 аккаунтов, 11 страниц, девять групп в Facebook и шесть аккаунтов в Instagram за нарушение политики против иностранного или правительственного вмешательства:

Мы убрали две отдельные структуры за нарушение нашей политики в отношении неаутентичного скоординированного поведения. Одна из этих структур - из Китая, другая - с Филиппин.