Наука и технологии
Опубликовано 22 июля 2025, 16:58
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ИИ-специалисты массово сбежали из Apple и все из-за упрямства компании

Сами себе злые Буратино
Apple столкнулась с массовым исходом специалистов из своей ИИ-команды.
ИИ-специалисты массово сбежали из Apple и все из-за упрямства компании
© 9to5Mac

По данным The Information, причиной стали внутренние разногласия и отказ компании от открытого подхода к разработке нейросетей.

В начале 2025 года команда Apple, занимавшаяся созданием генеративных моделей, предлагала выложить часть разработок в открытый доступ. Это позволило бы привлечь независимых исследователей и показать технический прогресс компании.

Однако глава софтверного подразделения Крейг Федериги отверг идею, сославшись на опасения, что публика узнает о слабых сторонах Apple-моделей, особенно в мобильной версии.

По данным источников, внутри корпорации растет недовольство курсом на «ИИ в девайсе — запуске нейросетей непосредственно на iPhone ради повышения приватности пользователей.

Инженеры считают, что это серьезно ограничивает производительность их систем и мешает конкурировать с решениями Google и OpenAI.

Особенно ярко это стало заметно после того, как появилась информация о переговорах Apple с OpenAI, Anthropic и Google относительно использования их моделей в обновленной Siri.

Оставшимся сотрудникам обещают повышение зарплат, чтобы снизить риск новых увольнений.

Источник:9to5Mac
Автор:Булат Кармак
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#Искусственный интеллект
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