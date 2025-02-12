ИИ справился с анализом записей ЭКГ лучше, чем люди

В ходе работы ученые изучили данные о 200 000 днях непрерывного мониторинга сердечного ритма. Традиционно такие записи анализируются специально обученными техническими специалистами, но исследователи проверили, может ли их работу заменить ИИ-алгоритм DeepRhythmAI, разработанный компанией MEDICALgorithmics.

Для оценки качества анализа были выбраны более 5 000 эпизодов аритмий, которые затем детально изучили кардиологи со всего мира. В результате оказалось, что ИИ пропустил критически важные нарушения ритма у 0,3% пациентов, тогда как специалисты пропустили их в 4,4% случаев.

Одной из главных целей исследования было выяснить, сможет ли ИИ заменить технических специалистов, передавая результаты анализа напрямую врачам. Это могло бы значительно ускорить диагностику и решить проблему нехватки кадров в сфере кардиологии, ведь дефицит медицинского персонала составляет около 15 миллионов человек по всему миру.

Однако исследователи отмечают, что для успешного внедрения таких технологий важно минимизировать ошибки.