ИИ стал для Microsoft таким же важным событием, как iPhone для Apple

Это мнение выразил аналитик Wedbush Дэн Айвс, который отметил, что недавние проверки каналов с клиентами Microsoft, использующими ИИ, показали увеличение интереса и хорошие перспективы для монетизации продукта в 2024 году.

Айвс считает, что в ближайшие три года более 60% клиентской базы Microsoft будут использовать эту ИИ-функциональность для предприятий и коммерческих организаций.

Использование инструмента чат-бота также будет расширяться в течение следующих трех-шести месяцев, что сделает финансовый 2025 год точкой перелома для компании.

Растущий потенциал монетизации ИИ-инструментов Microsoft побудил Айвса повысить целевую цену акций Microsoft до $450 с $425, что представляет потенциальный рост на 21% от текущих уровней.

Copilot, который Microsoft называет «вашим повседневным ИИ-компаньоном», будет иметь все больше применений в линейке продуктов компании, включая Windows, Power Pages, Dynamics 365 и Office, поскольку клиенты стремятся повысить свою продуктивность.