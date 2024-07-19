ИИ стал использоваться для проверки и подтверждения теорий эволюции животных

Основанная на ИИ система показывает, что на генетическое разнообразие лягушки в основном повлияли демографические изменения в ответ на смену среды обитания за последние 100 000 лет. Напротив, генетическое разнообразие зернистой жабы в значительной степени определяется современными ландшафтными особенностями, причем изолированные популяции демонстрируют более значительные генетические различия.

Исследование, проведенное под руководством Брайана Карстенса из Университета штата Огайо, решает задачу интеграции исторических и экологических факторов в единую модель. Имитируя как эволюционные процессы в глубокой древности, так и современную экологическую динамику, модель искусственного интеллекта предлагает комплексный взгляд на развитие вида.

Карстенс подчеркивает важность точности модели, которая достигла 100% поддержки исторических объяснений экспансии сибилятовой лягушки и более 99% для зернистой жабы. Этот подход не только уточняет наше понимание эволюционных путей этих амфибий, но и создает основу для применения передовых инструментов искусственного интеллекта для изучения истории других видов.