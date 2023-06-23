ИИ стал преподавателем по программированию в Гарварде

Студенты, посещающие курс «Введение в информатику» (CS50), смогут использовать ИИ для отладки кода, получения обратной связи по своим проектам и получения ответов на индивидуальные вопросы об ошибках и непонятных строках в коде.

По словам представителей Гарварда, их целью является предоставление индивидуальной поддержки каждому студенту CS50. Таким образом университет хочет создать равное соотношение 1:1 между студентами и преподавателями.

«Бот CS50», разработанный в стенах учебного заведения, будет использоваться вместо популярных среди программистов инструментов, таких как ChatGPT или GitHub Copilot. Бот будет направлять студентов к правильным ответам, а не предоставлять их непосредственно.

Внедрение генеративного ИИ в учебный процесс может стать мощным инструментом, улучшающим качество обучения и предоставляющим студентам индивидуальную поддержку, необходимую для их успеха в программировании.