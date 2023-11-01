«ИИ» стало словом года по версии британского словаря

Эксперты словаря определяют искусственный интеллект как «моделирование умственных функций человека с использованием компьютерных программ», подчеркивая его роль в «следующей великой технологической революции».

В список популярных слов также вошли такие термины, как nepo baby (успешный ребенок знаменитости), greedflation (деятельность компаний, стремящихся извлечь выгоду из инфляции) и ULEZ (зоны в Лондоне, закрытые для водителей на экологически вредных автомобилях).

В прошлом году Collins Dictionary выбрал в качестве слова года термин permacrisis, образованный от слов permanent (постоянный) и crisis (кризис), который описывает «продолжительный период нестабильности и неопределенности».

Таким образом, выбор ИИ в качестве слова года отражает растущее влияние технологий искусственного интеллекта на различные аспекты нашей жизни и подчеркивает их значимость в современном обществе.

Это также подтверждает, что мы живем в эпоху цифровых технологий, где искусственный интеллект играет ключевую роль в формировании будущего.