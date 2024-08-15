ИИ улучшил диагностику рака толстой кишки

Используемое устройство GI Genius ИИ, интегрированное в стандартное оборудование для колоноскопии, продемонстрировало высокую эффективность в обнаружении потенциально опасных опухолей (аденом). Результаты показали, что ИИ-устройство помогает находить полипы, которые человеческий глаз может упустить, в том числе небольшие и плоские полипы.

Профессор Колин Рис, возглавивший исследование, отметил, что ИИ значительно увеличивает выявление аномалий в кишечнике, что позволяет удалять их до того, как они станут раковыми.

Теперь NHS Foundation Trust будет продолжать использовать GI Genius в своих эндоскопических подразделениях в больницах Саут-Тайнсайд и Сандерленд. Профессор Рис также подчеркнул, что ИИ будет только улучшаться, благодаря постоянному обучению на новых данных.