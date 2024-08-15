Наука и технологии
Опубликовано 15 августа 2024, 19:30
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ИИ улучшил диагностику рака толстой кишки

Показало исследование
Ученые из Ньюкаслского университета (Великобритания) завершили испытание применения искусственного интеллекта (ИИ) в колоноскопии для выявления аномалий, которые могут привести к раку кишечника. В испытании COLO-DETECT, проведенном в 10 медицинских центрах Англии, участвовали 2 032 пациента.
ИИ улучшил диагностику рака толстой кишки

© Ferra.ru

Используемое устройство GI Genius ИИ, интегрированное в стандартное оборудование для колоноскопии, продемонстрировало высокую эффективность в обнаружении потенциально опасных опухолей (аденом). Результаты показали, что ИИ-устройство помогает находить полипы, которые человеческий глаз может упустить, в том числе небольшие и плоские полипы.

Профессор Колин Рис, возглавивший исследование, отметил, что ИИ значительно увеличивает выявление аномалий в кишечнике, что позволяет удалять их до того, как они станут раковыми.

Теперь NHS Foundation Trust будет продолжать использовать GI Genius в своих эндоскопических подразделениях в больницах Саут-Тайнсайд и Сандерленд. Профессор Рис также подчеркнул, что ИИ будет только улучшаться, благодаря постоянному обучению на новых данных.