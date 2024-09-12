ИИ улучшил диагностику заболеваний сетчатки

Опубликовано 12 сентября 2024, 20:441 мин.
ИИ улучшил диагностику заболеваний сетчаткиDualStreamFoveaNet
Ученые из Сиань Цзяотун-Ливерпульского университета и компании VoxelCloud разработали новый метод медицинской визуализации, основанный на искусственном интеллекте (ИИ), который позволяет более точно и быстро диагностировать заболевания сетчатки.
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Новый метод, названный DualStreamFoveaNet (DSFN), сочетает изображения сетчатки с информацией о распределении сосудов для точного определения центральной ямки (fovea) — области в задней части глаза, где острота зрения является наивысшей. Это позволяет врачам обнаруживать ранние признаки глазных заболеваний, такие как небольшие изменения или отложения в макулярной области, окружающей центральную ямку.
Новая технология имеет потенциал для быстрого и точного диагностирования заболеваний сетчатки. Она также может быть использована для других медицинских состояний, требующих анатомической структуры, основанной на диагностике заболеваний. Например, при скрининге рака легких.
Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак
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