ИИ улучшил диагностику заболеваний сетчатки

Новый метод, названный DualStreamFoveaNet (DSFN), сочетает изображения сетчатки с информацией о распределении сосудов для точного определения центральной ямки (fovea) — области в задней части глаза, где острота зрения является наивысшей. Это позволяет врачам обнаруживать ранние признаки глазных заболеваний, такие как небольшие изменения или отложения в макулярной области, окружающей центральную ямку.

Новая технология имеет потенциал для быстрого и точного диагностирования заболеваний сетчатки. Она также может быть использована для других медицинских состояний, требующих анатомической структуры, основанной на диагностике заболеваний. Например, при скрининге рака легких.