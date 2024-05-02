ИИ улучшил искусственную поджелудочную железу для диабетиков

Опубликовано 02 мая 2024, 23:55
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ИИ улучшил искусственную поджелудочную железу для диабетиковОн регулирует уровень сахара в крови
Американские ученые из Центра технологий диабета Виргинского университета усовершенствовали искусственную поджелудочную железу для лечения диабета 1 типа. Новая система регулирует уровень сахара в крови с помощью искусственного интеллекта (ИИ). ИИ анализирует данные пациента и на их основе автоматически корректирует подачу инсулина.
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Испытания показали, что ИИ делает систему более эффективной и менее требовательной к мощности устройства. В отличие от предыдущих моделей, новая искусственная поджелудочная железа может работать даже на устройствах с низким энергопотреблением, таких как инсулиновые помпы.
Врачи надеются, что в будущем разработка позволит создать искусственную поджелудочную железу, которая сможет самостоятельно обучаться на данных пациентов и корректировать лечение. Интеллектуальная система сможет учитывать индивидуальные особенности организма пациента, такие как питание и физическая активность. Это позволит добиться более эффективного контроля уровня сахара в крови и улучшить качество жизни пациентов.
Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак