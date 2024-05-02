ИИ улучшил искусственную поджелудочную железу для диабетиков

Испытания показали, что ИИ делает систему более эффективной и менее требовательной к мощности устройства. В отличие от предыдущих моделей, новая искусственная поджелудочная железа может работать даже на устройствах с низким энергопотреблением, таких как инсулиновые помпы.

Врачи надеются, что в будущем разработка позволит создать искусственную поджелудочную железу, которая сможет самостоятельно обучаться на данных пациентов и корректировать лечение. Интеллектуальная система сможет учитывать индивидуальные особенности организма пациента, такие как питание и физическая активность. Это позволит добиться более эффективного контроля уровня сахара в крови и улучшить качество жизни пациентов.