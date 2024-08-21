ИИ улучшил прогнозирование побочных эффектов лучевой терапии

Исследование показало, что различные части сердца могут быть подвержены различному воздействию радиации во время лечения рака легких. Это может привести к развитию различных типов аритмий.

Ученые разработали модель, которая позволяет предсказать риск развития конкретных типов аритмий на основе данных о дозе радиации, полученной различными частями сердца. Это позволяет врачам более точно планировать лечение и минимизировать риск сердечных осложнений.

Использование искусственного интеллекта в этом исследовании позволило значительно ускорить процесс анализа данных и получить более точные результаты, отметил один из авторов исследования.