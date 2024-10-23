ИИ улучшил прогнозирование результатов трансплантации почки

В Великобритании около 5000 человек ждут пересадки почки, среднее время ожидания составляет два-три года. Новый инструмент, названный «UK Deceased Donor Kidney Transplant Outcome Prediction» (UK-DTOP), был разработан на основе данных почти 30,000 случаев пересадки за 15 лет.

Доктор Хатем Али, ведущий специалист из NHS Trust, отмечает, что UK-DTOP предлагает надежду на более эффективное распределение органов и улучшение результатов для пациентов. С помощью ИИ и машинного обучения исследовательская команда создала надежную систему поддержки принятия решений, которая может улучшить выбор доноров и стратегии трансплантации.

Показатели точности UK-DTOP составляют 0,74, что значительно превышает показатели существующих моделей, таких как Kidney Donor Risk Index (KDRI).