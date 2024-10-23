Наука и технологии
Опубликовано 23 октября 2024, 19:12
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ИИ улучшил прогнозирование результатов трансплантации почки

Новая модель предсказания повышает шансы на успешную трансплантацию
Разработанный международной командой специалистов по почечным заболеваниям новый инструмент на основе искусственного интеллекта (ИИ) значительно улучшает прогнозирование результатов для пациентов, ожидающих пересадки почки в Великобритании.
ИИ улучшил прогнозирование результатов трансплантации почки

© Ferra.ru

В Великобритании около 5000 человек ждут пересадки почки, среднее время ожидания составляет два-три года. Новый инструмент, названный «UK Deceased Donor Kidney Transplant Outcome Prediction» (UK-DTOP), был разработан на основе данных почти 30,000 случаев пересадки за 15 лет.

Доктор Хатем Али, ведущий специалист из NHS Trust, отмечает, что UK-DTOP предлагает надежду на более эффективное распределение органов и улучшение результатов для пациентов. С помощью ИИ и машинного обучения исследовательская команда создала надежную систему поддержки принятия решений, которая может улучшить выбор доноров и стратегии трансплантации.

Показатели точности UK-DTOP составляют 0,74, что значительно превышает показатели существующих моделей, таких как Kidney Donor Risk Index (KDRI).