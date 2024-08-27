Наука и технологии
Опубликовано 27 августа 2024, 10:30
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ИИ улучшил точность космологических параметров

Метод SimBIG снижает неопределенность в оценке параметров Вселенной
Учёные из Flatiron Institute и их коллеги разработали метод SimBIG, использующий искусственный интеллект (ИИ) для более точной оценки космологических параметров. Исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy, продемонстрировало, что новый метод значительно снижает неопределенность в измерении параметра, описывающего «грубость» материи во Вселенной.
ИИ улучшил точность космологических параметров
© Bruno Régaldo-Saint Blancard/SimBIG collaboration

SimBIG использует обучение на основе данных о распределении галактик и смог улучшить точность оценок по сравнению с традиционными методами. Этот подход позволяет достигать в два раза меньшей неопределенности, чем предыдущие техники, и согласуется с оценками, основанными на наблюдениях других космических явлений.

Метод SimBIG позволяет более эффективно использовать данные космических наблюдений, что особенно важно для новых опросов космоса, рассказали ученые. Метод помогает в решении задач, таких как выяснение природы темной энергии и темной материи, а также разрешении космологического кризиса, связанного с несоответствием в измерении постоянной Хаббла.

Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
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