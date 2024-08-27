ИИ улучшил точность космологических параметров

SimBIG использует обучение на основе данных о распределении галактик и смог улучшить точность оценок по сравнению с традиционными методами. Этот подход позволяет достигать в два раза меньшей неопределенности, чем предыдущие техники, и согласуется с оценками, основанными на наблюдениях других космических явлений.

Метод SimBIG позволяет более эффективно использовать данные космических наблюдений, что особенно важно для новых опросов космоса, рассказали ученые. Метод помогает в решении задач, таких как выяснение природы темной энергии и темной материи, а также разрешении космологического кризиса, связанного с несоответствием в измерении постоянной Хаббла.