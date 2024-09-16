ИИ улучшит анализ плазменных шлейфов

Метод импульсного лазерного осаждения (PLD) используется для создания ультратонких пленок, необходимых в электронике и энергетических технологиях. Он предполагает использование мощных лазерных импульсов для испарения материала-мишени, образуя облако атомов и частиц — плазменный шлейф. Этот шлейф затем осаждается на целевой поверхности.

Разработанная модель ИИ имитирует работу человеческого мозга, автоматически проверяя, соответствуют ли цвет, форма, размер и яркость шлейфа установленным стандартам. По словам ведущего автора исследования Сумнера Харриса, это не только автоматизирует контроль качества, но и предоставляет новые знания о поведении частиц при формировании пленок.