ИИ улучшит анализ плазменных шлейфов

Опубликовано 16 сентября 2024, 21:161 мин.
ИИ улучшит анализ плазменных шлейфовНовый алгоритм ускорит контроль качества при лазерном осаждении
Учёные из Oak Ridge National Laboratory разработали искусственный интеллект (ИИ)для анализа высокоскоростных видеозаписей плазменных шлейфов. Это исследование опубликовано в журнале npj Computational Materials.
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Метод импульсного лазерного осаждения (PLD) используется для создания ультратонких пленок, необходимых в электронике и энергетических технологиях. Он предполагает использование мощных лазерных импульсов для испарения материала-мишени, образуя облако атомов и частиц — плазменный шлейф. Этот шлейф затем осаждается на целевой поверхности.
Разработанная модель ИИ имитирует работу человеческого мозга, автоматически проверяя, соответствуют ли цвет, форма, размер и яркость шлейфа установленным стандартам. По словам ведущего автора исследования Сумнера Харриса, это не только автоматизирует контроль качества, но и предоставляет новые знания о поведении частиц при формировании пленок.