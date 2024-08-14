ИИ улучшит химический анализ наноматериалов

Опубликовано 14 августа 2024, 05:15
1 мин.
ИИ улучшит химический анализ наноматериаловРазмером от 1 до 100 нанометров
Учёные из Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) разработали метод на основе искусственного интеллекта (ИИ) для улучшения химического анализа наноматериалов, преодолев сложности с шумными данными и смешанными сигналами. Наноматериалы, размер которых варьируется от 1 до 100 нанометров, включают углеродные нанотрубки и серебряные наночастицы, и используются в медицине, электронике и других областях.
© Ferra.ru
Традиционные методы анализа, такие как энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия (EDX), часто дают зашумленные данные, что усложняет точное определение химического состава. Исследователи из EPFL предложили метод PSNMF, который улучшает ясность и точность данных EDX.
Метод PSNMF использует матричное разложение, чтобы отделить полезные химические сигналы от шума, что позволяет более точно идентифицировать и количественно оценивать элементы в наноматериалах. Этот метод успешно прошёл проверку на синтетических данных и реальных образцах, таких как наноминералы и нанокатализаторы, обеспечив точное разделение и анализ материалов.