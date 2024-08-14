ИИ улучшит химический анализ наноматериалов

Традиционные методы анализа, такие как энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия (EDX), часто дают зашумленные данные, что усложняет точное определение химического состава. Исследователи из EPFL предложили метод PSNMF, который улучшает ясность и точность данных EDX.

Метод PSNMF использует матричное разложение, чтобы отделить полезные химические сигналы от шума, что позволяет более точно идентифицировать и количественно оценивать элементы в наноматериалах. Этот метод успешно прошёл проверку на синтетических данных и реальных образцах, таких как наноминералы и нанокатализаторы, обеспечив точное разделение и анализ материалов.