ИИ улучшит надежность энергосетей при использовании возобновляемых источников

Опубликовано 25 октября 2024, 20:311 мин.
ИИ улучшит надежность энергосетей при использовании возобновляемых источниковМодель оптимизирует работу сетей при колебаниях спроса и генерации
Ученые из Университета Вирджинии создали модель на базе искусственного интеллекта, которая поможет повысить надежность энергосетей при использовании возобновляемых источников энергии. С ростом популярности ветровой и солнечной энергии управление сетями усложняется, и новый ИИ способен преодолевать эти вызовы.
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Основой модели стали многоуровневые графовые нейронные сети (GNNs), которые повышают точность распределения энергии по сетям. Многоуровневый подход позволяет обрабатывать и объединять как данные с высокой точностью, так и более доступные данные меньшей точности. Это ускоряет обучение модели и делает её более устойчивой.
ИИ также помогает в реальном времени принимать решения о распределении энергопотоков, что важно при непредсказуемости генерации и потребления, связанных, например, с зарядкой электромобилей. Модель способна подстраиваться под изменения в сетях, такие как аварии на линиях, что отличает её от традиционных методов управления энергосистемами.
Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак