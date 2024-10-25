ИИ улучшит надежность энергосетей при использовании возобновляемых источников

Основой модели стали многоуровневые графовые нейронные сети (GNNs), которые повышают точность распределения энергии по сетям. Многоуровневый подход позволяет обрабатывать и объединять как данные с высокой точностью, так и более доступные данные меньшей точности. Это ускоряет обучение модели и делает её более устойчивой.

ИИ также помогает в реальном времени принимать решения о распределении энергопотоков, что важно при непредсказуемости генерации и потребления, связанных, например, с зарядкой электромобилей. Модель способна подстраиваться под изменения в сетях, такие как аварии на линиях, что отличает её от традиционных методов управления энергосистемами.