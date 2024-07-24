Наука и технологии
Опубликовано 24 июля 2024, 04:30
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ИИ улучшит отслеживание прогрессирования болезни Паркинсона

По изменениям в движениях рук
Ученые из Университета Флориды разработали новую технологию анализа видео с использованием искусственного интеллекта (ИИ), которая поможет неврологам точнее отслеживать прогрессирование болезни Паркинсона. Новый метод применяется для анализа видеозаписей тестов на постукивание пальцами, стандартного метода диагностики этого заболевания.
ИИ улучшит отслеживание прогрессирования болезни Паркинсона

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Технология использует машинное обучение для выявления мелких изменений в движениях рук пациентов, которые могут быть трудно заметны врачам. Программное обеспечение позволяет пациентам записывать видео тестов, которое затем анализируется для предоставления точной информации о движениях, помогая врачам принимать более обоснованные решения.

Новая система, которая была усовершенствована с помощью суперкомпьютера HiPerGator, может не только оценивать состояние пациентов более объективно, но и выявлять детали, ранее невидимые, такие как скорость открывания и закрывания пальцев. В будущем она может стать важным инструментом в клинических испытаниях и лечении болезни Паркинсона.