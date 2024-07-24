ИИ улучшит отслеживание прогрессирования болезни Паркинсона

Опубликовано 24 июля 2024, 04:30
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ИИ улучшит отслеживание прогрессирования болезни ПаркинсонаПо изменениям в движениях рук
Ученые из Университета Флориды разработали новую технологию анализа видео с использованием искусственного интеллекта (ИИ), которая поможет неврологам точнее отслеживать прогрессирование болезни Паркинсона. Новый метод применяется для анализа видеозаписей тестов на постукивание пальцами, стандартного метода диагностики этого заболевания.
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Технология использует машинное обучение для выявления мелких изменений в движениях рук пациентов, которые могут быть трудно заметны врачам. Программное обеспечение позволяет пациентам записывать видео тестов, которое затем анализируется для предоставления точной информации о движениях, помогая врачам принимать более обоснованные решения.
Новая система, которая была усовершенствована с помощью суперкомпьютера HiPerGator, может не только оценивать состояние пациентов более объективно, но и выявлять детали, ранее невидимые, такие как скорость открывания и закрывания пальцев. В будущем она может стать важным инструментом в клинических испытаниях и лечении болезни Паркинсона.
Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак