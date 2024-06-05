ИИ улучшит процесс скрининга рака молочной железы

Хотя маммография эффективно снижает смертность от рака груди, она также сопряжена с риском ложноположительных результатов. В последние годы ученые активно исследуют применение ИИ-систем для повышения точности скрининга.

Исследование показало, что ИИ не только помогает врачам выявлять больше случаев рака, но и существенно снижает их нагрузку. Ранее маммограммы обязательно проверяли дважды, чтобы не пропустить опухоль. Теперь же ИИ может помечать снимки с низкой вероятностью рака, которые достаточно просмотреть одному врачу.

В исследовании участвовали две группы женщин 50−69 лет, прошедшие маммографию с разницей в год. В первой группе снимки проверяли два врача, во второй — их сначала анализировал ИИ, а затем подозрительные случаи рассматривали специалисты.

Применение ИИ позволило обнаружить больше опухолей (0,82% против 0,70%) при одновременном снижении ложноположительных результатов (1,63% против 2,39%). При этом нагрузка на врачей сократилась на треть.

Ученые отмечают необходимость дальнейших исследований, чтобы оценить долгосрочные результаты и убедиться в отсутствии роста случаев избыточной диагностики.