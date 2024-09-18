Наука и технологии
Опубликовано 18 сентября 2024, 20:59
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ИИ улучшит прогнозирование засухи

Показало исследование
Исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, подчеркивает значительные преимущества использования моделей искусственного интеллекта (ИИ) для прогнозирования засухи по сравнению с традиционными индексами. По словам ученых из Университета Шарджи, результаты оказались многообещающими. Модели ИИ смогли предсказать будущие условия засухи с высокой точностью.
ИИ улучшит прогнозирование засухи

© Ferra.ru

Важность исследования заключается в возможности улучшения мониторинга засухи и разработки эффективных стратегий реагирования. Авторы интегрировали ИИ в прогнозирование засухи, предоставив более надежные прогнозы, чем существующие методы. Эти модели позволили точнее классифицировать одну из десяти наблюдаемых ситуаций, что может существенно улучшить принятие решений в области управления водными ресурсами.

Цель ученых заключалась в создании нового метеорологического индекса засухи на основе различных моделей ИИ. Исследование показало, что ИИ-модели более эффективно захватывают экстремальные климатические изменения и обеспечивают улучшенную точность прогнозов.

Разработанные ИИ-инструменты могут помочь в планировании водных ресурсов, сельском хозяйстве и управлении стихийными бедствиями, обеспечивая ранние предупреждения и более точные данные.