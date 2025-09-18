ИИ усилит неравенство в обществе уже к 2040 году

Согласно новому докладу, внедрение ИИ способно увеличить мировой товарооборот на 34–37%, а глобальный ВВП — на 12–13%.

ИИ снижает торговые издержки и повышает производительность, что делает его «светлым пятном» в условиях нестабильной мировой торговли, отметила заместитель генерального директора ВТО Йоханна Хилл.

Среди примеров — сокращение расходов на логистику, соответствие регуляторным требованиям и использование автоматизированного перевода, который особенно выгоден малым компаниям, выходящим на глобальные рынки.

По оценкам организации, экспорт стран с низким уровнем дохода может вырасти на 11% при условии развития цифровой инфраструктуры. Однако без целевых инвестиций и инклюзивных политик ИИ способен углубить существующие разрывы.

Глава ВТО Нгози Оконджо-Ивеала подчеркнула, что переход к ИИ потребует масштабных вложений в образование, переквалификацию работников и социальные гарантии.

Чтобы выгоды от технологий распределялись равномерно, необходимо укреплять международные правила торговли и снижать тарифы на ключевые материалы, включая полупроводники.