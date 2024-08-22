ИИ ускорил проектирование решетчатых структур

Опубликовано 22 августа 2024, 23:51
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ИИ ускорил проектирование решетчатых структурНовый метод повышает эффективность проектирования в инженерии
Учёные Лоренс Ливерморской национальной лаборатории (LLNL) разработали метод, который использует машинное обучение для ускорения проектирования решетчатых структур с уникальными свойствами. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.
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Решетчатые структуры, известные своей сложностью и иерархическими дизайнами, имеют огромный потенциал в таких областях, как аэрокосмическая и биомедицинская инженерия. Однако традиционные методы проектирования часто не справляются с большим количеством возможных вариантов.
Исследователи LLNL применили алгоритмы машинного обучения для предсказания механических характеристик и оптимизации проектных переменных. Это позволило значительно ускорить процесс проектирования, изучая менее 1% теоретического пространства дизайна.
Разработанные ML-модели демонстрируют точность выше 95% в прогнозировании поведения структур, что может улучшить производственные процессы.