ИИ ускорил проектирование решетчатых структур

Решетчатые структуры, известные своей сложностью и иерархическими дизайнами, имеют огромный потенциал в таких областях, как аэрокосмическая и биомедицинская инженерия. Однако традиционные методы проектирования часто не справляются с большим количеством возможных вариантов.

Исследователи LLNL применили алгоритмы машинного обучения для предсказания механических характеристик и оптимизации проектных переменных. Это позволило значительно ускорить процесс проектирования, изучая менее 1% теоретического пространства дизайна.

Разработанные ML-модели демонстрируют точность выше 95% в прогнозировании поведения структур, что может улучшить производственные процессы.