ИИ ускорил решение сложных задач - от распределения вакцин до доставки подарков Дедом Морозом

ИИ ускорил решение сложных задач - от распределения вакцин до доставки подарков Дедом МорозомЧеловеку такие маршруты строить тяжелее
Прорыв в области искусственного интеллекта поможет решить сложные оптимизационные задачи, сделав логистику, подобную сервисам доставок, распределение вакцин и даже планирование маршрута Деда Мороза быстрее и эффективнее.
© Ferra.ru / Kandinsky 3
Исследователи из MIT и ETH Zurich разработали метод машинного обучения, основанный на данных, который ускоряет работу программ, решающих гигантские задачи с миллионами решений.
Представьте себе: искусственный интеллект погружается в тонкости решения смешанно-целочисленного линейного программирования (MILP), сокращая время решения на 30-70%. Секрет? Cочетание методов фильтрации и машинного обучения, которое позволяет найти оптимальное решение для каждой конкретной задачи.
Этот прорыв обещает произвести революцию в решении проблем распределения ресурсов во всех отраслях - от предоставления услуг по перевозке пассажиров до оптимизации энергосистем.