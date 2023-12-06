ИИ ускорил решение сложных задач - от распределения вакцин до доставки подарков Дедом Морозом

Исследователи из MIT и ETH Zurich разработали метод машинного обучения, основанный на данных, который ускоряет работу программ, решающих гигантские задачи с миллионами решений.

Представьте себе: искусственный интеллект погружается в тонкости решения смешанно-целочисленного линейного программирования (MILP), сокращая время решения на 30-70%. Секрет? Cочетание методов фильтрации и машинного обучения, которое позволяет найти оптимальное решение для каждой конкретной задачи.

Этот прорыв обещает произвести революцию в решении проблем распределения ресурсов во всех отраслях - от предоставления услуг по перевозке пассажиров до оптимизации энергосистем.