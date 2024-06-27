ИИ ускорил создание композитных материалов будущего

Композитные материалы, такие как армированный бетоном мост или крыло самолета, состоят из двух или более компонентов. Их свойства зависят от того, как эти компоненты взаимодействуют друг с другом на микроскопическом уровне.

Профессор Филипп Геббель из Университета Иллинойса разрабатывает метод моделирования процесса полимеризации, который лежит в основе создания композитов. Традиционные методы моделирования занимают много времени. Чтобы ускорить процесс, ученые обратились к машинному обучению.

В сотрудничестве с NCSA исследовательская группа создала передовые модели искусственного интеллекта, которые обучаются на суперкомпьютере Delta. Новая методика позволяет значительно сократить объем данных, необходимых для обучения нейронной сети, что приводит к резкому повышению скорости моделирования.

Ускоренное моделирование позволит не только создавать новые материалы с заданными свойствами, но и решать обратную задачу — определять условия производства для получения желаемого материала.

По словам ученых, новый подход к машинному обучению может быть применен и в других областях науки и техники, таких как медицина, геология и сейсмология.