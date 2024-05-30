ИИ ускорил водителям обнаружение пешеходов и препятствий на дороге

Новая система, разработанная учеными, комбинирует инновационную камеру, вдохновленную биологией, с искусственным интеллектом. Она способна обнаруживать препятствия гораздо быстрее текущих систем и при этом использует меньше вычислительной мощности. Статья об этом исследовании опубликована в Nature.

В основе текущих камер лежит принцип кадровых изображений, снимки делаются через равные интервалы времени. Однако между кадрами может происходить событие, которое камера увидит слишком поздно. Для решения этой проблемы специалисты создали гибридную систему, объединив лучшие характеристики обычных и событийных камер. Первая делает 20 снимков в секунду, а вторая фиксирует быстрые движения.

Результатом стало обнаружение объектов так же быстро, как если бы стандартная камера делала 5000 снимков в секунду, но с использованием той же пропускной способности, что и камера с частотой кадров в 50 кадров в секунду. Это позволяет быстрее реагировать на пешеходов и другие препятствия на дороге, что особенно важно на высоких скоростях.