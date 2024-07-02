Наука и технологии
Опубликовано 02 июля 2024, 06:00
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ИИ ускорит диагностику рака по анализу сахара

Он обучался на базе более 500 000 примеров
Исследователи из Университета Гетеборга разработали модель искусственного интеллекта, которая значительно повышает эффективность обнаружения рака через анализ сахаров. Эта модель, названная Candycrunch, работает быстрее и точнее, чем текущие полуавтоматические методы.
ИИ ускорит диагностику рака по анализу сахара

© Ferra.ru

Гликаны, или структуры молекул сахара в наших клетках, можно измерять с помощью масс-спектрометрии. Эти структуры могут указывать на различные формы рака. Однако анализ данных масс-спектрометрии требует много времени и высокой квалификации специалистов.

Процесс анализа гликанов является узким местом в использовании этих данных для обнаружения рака, особенно при большом количестве образцов. Модель Candycrunch, разработанная в Университете Гетеборга, решает эту задачу за несколько секунд на тест.

Candycrunch обучалась на базе данных, содержащей более 500 000 примеров различных фрагментаций и структур молекул сахара. В 90% случаев она точно определяет структуру сахара в образце, что приближает ее к уровню точности секвенирования ДНК, РНК или белков.