ИИ ускорит диагностику рака по анализу сахара

Гликаны, или структуры молекул сахара в наших клетках, можно измерять с помощью масс-спектрометрии. Эти структуры могут указывать на различные формы рака. Однако анализ данных масс-спектрометрии требует много времени и высокой квалификации специалистов.

Процесс анализа гликанов является узким местом в использовании этих данных для обнаружения рака, особенно при большом количестве образцов. Модель Candycrunch, разработанная в Университете Гетеборга, решает эту задачу за несколько секунд на тест.

Candycrunch обучалась на базе данных, содержащей более 500 000 примеров различных фрагментаций и структур молекул сахара. В 90% случаев она точно определяет структуру сахара в образце, что приближает ее к уровню точности секвенирования ДНК, РНК или белков.