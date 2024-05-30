ИИ ускорит доставку посылок через Почту России

Свежий проект позволит автоматизировать рутинные операции и строить более эффективные маршруты. Совместно со «Сколково», Почта России подписала договор о внедрении системы интеллектуального моделирования на период с 2024 по 2026 годы.

Партнером в реализации проекта станет разработчик Тераплан, занимающийся оптимизационными платформами.

Сообщается, что используя исторические данные и ИИ, система будет прогнозировать поступление почтовых отправлений и предлагать оптимальные маршруты.

Первоначальные расчеты показывают, что система может сократить сроки доставки за счет исключения лишних транспортных узлов.

Заместитель генерального директора Почты России Дмитрий Чудинов отметил, что цифровизация является неотъемлемой частью развития компании, и использование ИИ поможет улучшить качество услуг.

Проект также поддержан Фондом «Сколково», направленным на стимулирование спроса на ИИ-технологии среди российских предприятий.