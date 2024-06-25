ИИ ускорит набор пациентов для исследований заболеваний глаз

Система, разработанная командой исследователей из Университета Питтсбурга, использует машинное обучение для анализа медицинских изображений и данных пациентов, выявляя тех, кто подходит для участия в испытаниях.

Традиционные методы набора пациентов на клинические испытания трудоемки и занимают много времени, что замедляет разработку новых методов лечения. Новая система ИИ может значительно ускорить этот процесс, позволяя исследователям быстрее находить подходящих пациентов и начинать испытания.

Система ИИ была протестирована на наборе данных из более чем 10 000 пациентов с ВМД. Она смогла точно идентифицировать пациентов, подходящих для участия в испытаниях, с точностью в 95%.

Это значительное улучшение по сравнению с традиционными методами, которые имеют точность около 70%.