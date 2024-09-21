Наука и технологии
Опубликовано 21 сентября 2024, 09:45
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ИИ ускорит поиск новых сплавов для термоядерных реакторов

Ученые идентифицировали три элемента для тестирования
Учёные из Лаборатории Ок-Риджа (США) разработали модель искусственного интеллекта (ИИ), способную идентифицировать новые сплавы для защиты компонентов термоядерных реакторов. Проект, начатый под руководством бывшего директора ИИ-инициативы Дэвида Уомбла, продолжил ИИ-учёный Массимилиано Лупо Пазини. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Data.
ИИ ускорит поиск новых сплавов для термоядерных реакторов

© Ferra.ru

Лупо Пазини отметил, что новые сплавы необходимы для обеспечения высокой производительности при очень высоких температурах, а также для соблюдения механических свойств, необходимых для сложных ядерных установок. Традиционно в таких материалах использовался вольфрам, но его свойства оказались недостаточными для надежного экранирования.

С помощью ИИ ученые смогли преодолеть сложность поиска новых металлических комбинаций и идентифицировали три элемента для тестирования в качестве потенциальных сплавов. Однако создание ИИ-базы данных — это лишь первая часть проекта. Данные будут использованы для дальнейших исследований в области разработки и обучения моделей машинного обучения для открытия и проектирования материалов.

Следующим шагом команды станет использование полученных данных для ускорения анализа возможных сплавов, что может привести к технологическим прорывам в области термоядерной энергетики.

ИИ ускорит поиск новых сплавов для термоядерных реакторов
© Massimiliano Lupo Pasini / ORNL, U.S. Dept. of Energy