ИИ ускорит поиск новых сплавов для термоядерных реакторов

Лупо Пазини отметил, что новые сплавы необходимы для обеспечения высокой производительности при очень высоких температурах, а также для соблюдения механических свойств, необходимых для сложных ядерных установок. Традиционно в таких материалах использовался вольфрам, но его свойства оказались недостаточными для надежного экранирования.

С помощью ИИ ученые смогли преодолеть сложность поиска новых металлических комбинаций и идентифицировали три элемента для тестирования в качестве потенциальных сплавов. Однако создание ИИ-базы данных — это лишь первая часть проекта. Данные будут использованы для дальнейших исследований в области разработки и обучения моделей машинного обучения для открытия и проектирования материалов.

Следующим шагом команды станет использование полученных данных для ускорения анализа возможных сплавов, что может привести к технологическим прорывам в области термоядерной энергетики.