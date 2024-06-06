ИИ ускорит разработку новых материалов для хранения водорода и CO2

До этого использовались силовые поля, параметризованные на основе экспериментов, однако их результаты оказались недостаточно надежными.

Теперь использование машинного обучения кардинально изменяет эту ситуацию. Машинно-обучаемые потенциалы адаптируются к квантово-механическим симуляциям с использованием ново разработанных алгоритмов. Это позволяет значительно ускорить расчеты при сохранении точности.

Новая стратегия симуляции позволит исследователям надежно разрабатывать на компьютере индивидуальные структуры MOFs, включая оптимизацию теплопереноса, электропроводности и термической стабильности.