ИИ ускорит разработку новых материалов для хранения водорода и CO2

Опубликовано 06 июня 2024, 20:22
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ИИ ускорит разработку новых материалов для хранения водорода и CO2Он поможет в расчетах
Ученые из Грацского технологического университета значительно улучшили моделирование металлоорганических каркасов (MOFs) с помощью машинного обучения, что значительно ускоряет разработку и применение новых MOFs. Исследователи опубликовали свой метод в журнале npj Computational Materials.
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До этого использовались силовые поля, параметризованные на основе экспериментов, однако их результаты оказались недостаточно надежными.
Теперь использование машинного обучения кардинально изменяет эту ситуацию. Машинно-обучаемые потенциалы адаптируются к квантово-механическим симуляциям с использованием ново разработанных алгоритмов. Это позволяет значительно ускорить расчеты при сохранении точности.
Новая стратегия симуляции позволит исследователям надежно разрабатывать на компьютере индивидуальные структуры MOFs, включая оптимизацию теплопереноса, электропроводности и термической стабильности.