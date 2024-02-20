Специальный чип LPU преодолевает проблемы плотности вычислений и пропускной способности памяти, повышая скорость обработки. Этот процессор является ключевой частью инферентного двигателя компании, предоставляя ответы на запросы конечного пользователя с максимальным количеством слов для мгновенных ответов.

В тестах, проведенных независимыми экспертами, LPU Inference Engine Groq показал лучшие результаты по таким параметрам, как общее время ответа, пропускная способность во времени, вариация пропускной способности и латентность по отношению к пропускной способности. В сравнении с ведущими облачными провайдерами, Groq обошел их в скорости.