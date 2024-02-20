ИИ-ускоритель от Groq превзошел всех конкурентов

Опубликовано 20 февраля 2024, 23:06
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ИИ-ускоритель от Groq превзошел всех конкурентовВ публичных тестах
Компания Groq, базирующаяся в Калифорнии, представила собственный ИИ-ускоритель LPU Inference Engine, который превзошел всех конкурентов в публичных тестах. Этот языковой процессор, разработанный для улучшения скорости обработки сложных вычислительных приложений, таких как модели с большим языковым объемом (LLM), позволяет генерировать текст гораздо быстрее.
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Специальный чип LPU преодолевает проблемы плотности вычислений и пропускной способности памяти, повышая скорость обработки. Этот процессор является ключевой частью инферентного двигателя компании, предоставляя ответы на запросы конечного пользователя с максимальным количеством слов для мгновенных ответов.
В тестах, проведенных независимыми экспертами, LPU Inference Engine Groq показал лучшие результаты по таким параметрам, как общее время ответа, пропускная способность во времени, вариация пропускной способности и латентность по отношению к пропускной способности. В сравнении с ведущими облачными провайдерами, Groq обошел их в скорости.
Источник:New Atlas
Автор:Булат Кармак
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