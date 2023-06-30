ИИ в Bing начал создавать рекомендации к интернет-покупкам

Информация для рекомендаций берётся с официальных сайтов и обрабатывается искусственным интеллектом. Результаты отображаются в самом верху поисковой выдачи и доступны через чат Bing и боковую панель Edge.

И хоть пока что не все пользователи полностью доверяют ИИ, данный способ может быть полезным для визуализации и предварительного анализа характеристик товаров. Но следует учитывать, что данные, предоставляемые ИИ, могут быть неточными или несоответствовать действительности.

Вместе с тем Microsoft добавила в Edge функцию сопоставления цен. После покупки товара, браузер будет отслеживать его цену и предложит пользователю связаться с продавцом, если товар станет дешевле. Это нужно для того, чтобы запросить возврат средств.