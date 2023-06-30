Наука и технологии
07:29, 30 июня 2023
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ИИ в Bing начал создавать рекомендации к интернет-покупкам

И в целом помогать с шопингом в Сети

Microsoft объявила о новой функции поисковика Bing — рекомендации и сравнительный анализ характеристик похожих товаров разных производителей.

Информация для рекомендаций берётся с официальных сайтов и обрабатывается искусственным интеллектом. Результаты отображаются в самом верху поисковой выдачи и доступны через чат Bing и боковую панель Edge.

И хоть пока что не все пользователи полностью доверяют ИИ, данный способ может быть полезным для визуализации и предварительного анализа характеристик товаров. Но следует учитывать, что данные, предоставляемые ИИ, могут быть неточными или несоответствовать действительности.

Вместе с тем Microsoft добавила в Edge функцию сопоставления цен. После покупки товара, браузер будет отслеживать его цену и предложит пользователю связаться с продавцом, если товар станет дешевле. Это нужно для того, чтобы запросить возврат средств.

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