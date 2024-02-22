ИИ в браузере от Google поможет в написании текстов

Google утверждает, что инструмент использует свои модели Gemini для понимания контекста веб-страницы, на которой вы находитесь, чтобы генерировать соответствующие предложения. Если вы, например, находитесь на странице обзора, инструмент может предложить вам предложение, написанное как обзор, а не как рекламный текст. Инструмент способен создавать качественные описания с короткого запроса.

Для активации необходимо зайти в настройки в трехточечном выпадающем меню Chrome. Там можно найти страницу Experimental AI, где можно активировать «Help me write». Чтобы использовать функцию, выделите текст, который вы хотите переписать, и затем щелкните правой кнопкой мыши, чтобы вызвать окно. Обратите внимание, что на данный момент он доступен только для браузера Chrome на Mac и Windows PC в США и может понимать запросы и предлагать решения только на английском языке.