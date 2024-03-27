ИИ в Google Поиске заподозрили в продвижении мошеннических сайтов

В итоге эту функцию заподозрила в перенаправлении на мошеннические сайты SEO-специалист Лили Рэй. По её словам, SGE целенаправленно выдаёт в качестве ответа ссылки на фейковые розыгрыши iPhone, «мутные» распродажи, порталы с предложением вредоносных ссылок для браузера Chrome.

В свою очередь, эксперты портала BleepingComputer, которые обратили внимание на сообщения Рэй, обнаружили, что сайты, продвигаемые SGE, как правило, используют домен верхнего уровня .online, а также одни HTML-шаблоны.

По мнению аналитиков, такое сходство указывает на то, что все эти домены являются частью одной и той же SEO-кампании, которая позволила им попасть в индекс Google. При нажатии на подобный сайт в результатах поиска Google посетители будут проходить через серию перенаправлений, пока не попадут на мошеннический ресурс.