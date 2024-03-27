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Наука и технологии
Опубликовано 27 марта 2024, 13:30
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ИИ в Google Поиске заподозрили в продвижении мошеннических сайтов

Мошенники смогли организовать целую SEO-кампанию
Новая поисковая функция Google, как оказалось, дала сбой. Речь идёт о поисковом ИИ-алгоритме Search Generative Experience (SGE), который отвечает не только за выдачу ответов по запросу пользователя, но и формирует резюме по сайтам с ответами, а также даёт рекомендации по посещению тех или иных ресурсов.
ИИ в Google Поиске заподозрили в продвижении мошеннических сайтов

© Ferra.ru

В итоге эту функцию заподозрила в перенаправлении на мошеннические сайты SEO-специалист Лили Рэй. По её словам, SGE целенаправленно выдаёт в качестве ответа ссылки на фейковые розыгрыши iPhone, «мутные» распродажи, порталы с предложением вредоносных ссылок для браузера Chrome.

В свою очередь, эксперты портала BleepingComputer, которые обратили внимание на сообщения Рэй, обнаружили, что сайты, продвигаемые SGE, как правило, используют домен верхнего уровня .online, а также одни HTML-шаблоны.

По мнению аналитиков, такое сходство указывает на то, что все эти домены являются частью одной и той же SEO-кампании, которая позволила им попасть в индекс Google. При нажатии на подобный сайт в результатах поиска Google посетители будут проходить через серию перенаправлений, пока не попадут на мошеннический ресурс.