«ИИ в каждый дом!»: как в России внедрят искусственный интеллект в науку и бизнес

Московские разработчики создали 440 готовых решений на основе искусственного интеллекта, которые могут быть использованы в различных областях, и количество предложений продолжает расти. Эти инновации помогут предпринимателям оптимизировать свой бизнес и заменить иностранные цифровые продукты на местные. Об этом заявила заммэр Москвы Наталья Сергунина.

Столица является лидером внедрения современных подходов во все сферы деятельности. Искусственный интеллект активно применяется в науке, предпринимательстве, промышленности, культуре и искусстве. Московские власти продолжают изучать и адаптировать лучшие отечественные и международные практики, чтобы соответствовать потребностям мегаполиса.

Каталог решений доступен на портале ICT.Moscow, где находится база знаний о технологиях. Здесь представлены различные предложения, включая голосовых помощников для сайтов, системы проверки подлинности видеороликов и инструменты для контроля качества работы специалистов. База знаний по искусственному интеллекту является частью информационной инфраструктуры Москвы для делового сообщества и IT-компаний. Программа была запущена в 2020 году и содержит как отечественные, так и зарубежные практики применения искусственного интеллекта, а также новости и исследования в этой области.

Сервис посетило уже более полумиллиона пользователей, и проект был отмечен профильной российской премией. В этом году сайт был обновлён информацией о реализованных проектах в разных странах за последние годы. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что искусственный интеллект уже отвечает на почти половину вопросов москвичей на цифровых платформах. В прошлом году цифровая система mos.ru обработала 650 миллионов услуг, что является значительным достижением.