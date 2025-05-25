ИИ в медицине сокращает число врачебных ошибок

Искусственный интеллект становится важным помощником в медицине, помогая снизить количество врачебных ошибок и автоматизировать рутинные задачи. Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, что технологии ИИ уже активно применяются в таких областях, как рентгенология, фармакология, гистология и онкология. Они облегчают процесс заполнения медицинских карт, составления рецептов и врачебных направлений, значительно экономя время специалистов.

По словам эксперта, цифровизация многих методов диагностики не только ускоряет их выполнение, но и делает их более точными. Это снижает вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором, и уменьшает нагрузку на врачей. В России ИИ уже активно применяется как в крупных городах, так и в регионах, что способствует улучшению качества медицинского обслуживания по всей стране.

Кроме того, ИИ позволяет сократить время разработки новых лекарств и белков. Если раньше для создания таких препаратов требовались десятилетия, то сейчас, благодаря технологиям, этот процесс может занимать всего несколько минут. Кондрахин отметил, что искусственный интеллект открывает новые возможности для ускорения медицинских и фармацевтических исследований, делая их более доступными и эффективными.