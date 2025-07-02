ИИ в Microsoft теперь обязателен для разработчиков компании — отказ от Copilot влияет на их оценки

По данным Business Insider, в подразделении, ответственном за Copilot, отказ от ИИ теперь влияет на служебные оценки сотрудников. Это подтвердилось из письма главы GitHub, Джулии Люсон, которая заявила, что ИИ стал таким же базовым элементом работы, как командная работа или аналитическое мышление.

Причиной стало отставание сотрудников от планов компании по внедрению ИИ — особенно критично это воспринимается среди тех, кто сам разрабатывает эти инструменты. Microsoft наращивает давление: от инженеров ждут не только создания, но и постоянного использования Copilot, чтобы повысить его качество и конкурентоспособность.

Ранее GitHub Copilot контролировал более 90% рынка, но к 2025 году лидерство перешло к альтернативам, например, редактору Cursor. Также в игру вошли новички вроде Windsurf, купленного OpenAI за $3 млрд.

Тем временем отрасль в целом делает ставку на ИИ: по словам Сатьи Наделлы, до 30% кода в репозиториях Microsoft уже создаётся с помощью ИИ.