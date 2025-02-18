ИИ в самолетах поможет избежать опасных турбулентностей

Команда из Королевского технологического института и Барселонского центра суперкомпьютеров разработала ИИ-систему, которая адаптируется к динамике воздушных потоков, используя опыт прошлых испытаний. Это особенно важно для предотвращения явления, известного как отделение потока — когда воздух теряет контакт с поверхностью крыла, что вызывает потерю подъемной силы и ухудшает управление самолетом.

Система ИИ может уменьшить такие «вихревые пузыри» на 9%, что значительно улучшает стабильность самолета. Исследования также показали, что экспериментальные устройства, которые прокачивают воздух через маленькие отверстия на крыле (так называемые синтетические струи), работают гораздо эффективнее, если их управление основано на ИИ. В отличие от обычного подхода с периодической активацией, использование ИИ помогает снизить турбулентность и улучшить аэродинамические характеристики на 6,8% лучше.

Хотя такие технологии все еще находятся на стадии эксперимента, они могут стать важным шагом в создании более безопасных и энергоэффективных самолетов.