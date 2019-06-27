ИИ воссоздал Вселенную за доли секунды

С помощью D3M ученые хотят узнать, как космос может развиваться при различных сценариях, например при изменении темной энергии со временем. Такие исследования требуют выполнения тысяч операций, а D3M способна строить симуляции быстро и крайне точно, что и делает уникальной в своем роде.

Так, новый алгоритм может моделировать изменения гравитационной силы. Ученые сконцентрировались на этой способности приложения, так как она определяет большинство процессов, происходящих на нужном им уровне — уровне планет и звезд. Именно поэтому они “скормили” D3M огромный массив данных из 8000 различных симуляций нашей Вселенной, полученной при помощи другой программы. В результате, когда исследователи запустили новый алгоритм, они были повергнуты в шок скоростью воссоздания модели Вселенной диаметром в 600 млн световых лет — на это у D3M ушло порядка 30 миллисекунд. Что важно, погрешность при этом составила менее 3% по сравнению с предыдущими версиями программ, которые тратили на тот же процесс более 300 часов.